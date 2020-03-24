中捷公司董事長林志盈（中）會中提出報告，將分4年由市府逐年編列預算。（陳世宗攝）

台中捷運綠線預定109年全線通車！中捷公司董事長林志盈24日指出，該公司將再增資25億元，分4年由市府逐年編列預算，避免該公司未來幾年產生資金缺口造成營運風險；挹注資本額評估於118至119年即罄，屆時配合捷運藍線通車，預估120年再檢視營運損益及資本需求。

台中市議會第３屆第4次臨時會，交通地政委員24日審查中捷公司調整額定資本額評估計畫書，由召集人陳廷秀主持。林志盈指出，中捷從89年開始，經完成初步測試，經市府、中央政府初勘、履勘等，目前正朝向通車營運目標邁進，

林志盈說，中捷公司資本額10億元，於109年底扣除累積虧損及當年度必要支出的人事成本等預算後即用罊，將無法支應未來通車前，營運準備及通車後各項資金所需；特提送調整資本額評估計畫書，將再增資25億元，由市府採逐年提撥，以利公司未來營運。

市議員謝明源說，中捷非以賺錢為目的，但也不能虧損太多，如靠票價收入將非常慘。陳淑華指出，中捷還未正式營運，每年的運量人次從8.4萬下修到4.2萬人次，不僅收入減少；員工從去年200人，預計109年營運編列增加到983人，須培養民眾搭乘捷運的習慣。

市議員劉士州表示，疫情是否亦成為下修的因素？公司增資25億元，須等到藍線通車才有可能損益兩平？中捷是否會成為壓垮台中市財政的最後1根稻草！陳廷秀裁示，中捷年底正式通車時程要掌握好，年底綠線先搞定，增資案照案通過。

(中時 )