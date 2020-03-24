新冠肺炎在全球大流行，台灣境外移入確診案例暴增，全台累積確診215例，自13日的累計確診50例，短短11日已暴增4倍以上；彰化縣衛生局24日表示，彰化縣新增第8名境外移入確診案例，20多歲留美的女學生，同住的5名家人全部居家隔離。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，根據中央流行疫情指揮中心今日公布的最新資訊，案192為彰化縣第8例確診個案，這名女留學生18日自美國返台，就在家自主健康管理，並未外出。

葉彥伯表示，女留學生的發病過程，從上個月22日起就出現感冒症狀、發燒， 經美國該州當地醫院快篩B流，服藥後雖退燒，流鼻水症狀卻反覆出現，且同住的中國籍室友也同時出現感冒症狀。

由於她返國後仍持續出現發燒及鼻塞症狀，這個月21日因頭痛、流鼻水、鼻塞、發燒，就醫收治入院，通報為疑似個案；於今天被公布確診。衛生局已匡列與女留學生同住的家人，共5名接觸者，均無症狀、無旅遊史，目前已完成採檢及隔離，將持續監測健康情況。

(中時 )