耕興(6146)表示，新冠肺炎使得大陸實驗室復工延後、美國實驗室封城導致訂單遞延，都影響第1季營運表現，但公司已經接獲多款5G智慧型手機檢測訂單，產能排至今年第2季，已調整部分大陸檢測訂單轉移至台灣實驗室因應，隨著5G產品檢測需求增溫，將對耕興整體營運帶來正面的挹注。

耕興2019年合併營收為29.85億元，合併毛利率46％，歸屬於母公司稅後淨利為6.71億元，每股盈餘7.27元。去年受美中貿易戰影響，大陸加工廠訂單減少，2019年度防磁零組件的營收衰退，加上美國矽谷實驗室和汽車電子檢測的相關建置成本及費用增加，使得2019年獲利年減4.13％。

耕興在5G檢測陸續完成佈局，包括協助客戶取得全球首張美國FCC頒發5G NR mmWave(毫米波)智慧型手機證書、全球第一支智慧型手機採用高通解決方案的5G NR歐盟CE證書、以及全球首張5G NR mmWave CPE產品的美國FCC證書等。此外，在室外實場測試上，去年7月耕興Field trial團隊(德國總部)接受委託，針對某國際知名品牌手機大廠的5G智慧型手機，與義大利TIM Noitel電信及此家國際品牌大廠三方合作努力完成5G實場測試，並獲得GCF(全球認證論壇)認證。

在無線網通方面，2019年第3季取得全世界第1件FCC 802.11ax無線產品射頻證書後，後續已接到網通客戶針對最新高階Wi-Fi測試認證的詢問度提升且訂單也陸續增加，在WiFi 6裝置和5G智慧型手機及CPE產品訂單陸續完成測試驗證，將逐步貢獻營收。

今年第1季有疫情干擾，其中，占公司營收比重約1成的防磁零組件的銷售，在受限於進貨和運輸因素干擾下，整體銷售表現受影響的程度較大。此外，美國實驗室今年以來原本產能利用率接近滿載，但因疫情蔓延的關係，舊金山市政府頒布封城命令，限制廠商外出工作，造成部分訂單順延，因此將對美國實驗室3月營收造成影響。

目前大陸昆山與深圳兩個實驗室已自2月13日復工後，整體復工率已拉升至75％以上，部分測試訂單正以三班制策略因應；耕興也發揮台、中、美三地實驗室彈性調整產能配置的優勢，已調整部分大陸檢測訂單轉移至台灣實驗室進行測試驗證，雖短期恐會造成相關成本費用增加，但有助於全力滿足客戶新機款上市時程的需求。目前台灣測試實驗室配合主要客戶上市的時程，以24小時加班策略因應。耕興表示，目前公司已接獲多款5G新晶片的5G智慧型手機檢測之訂單，產能已排至今年第2季，由於一支5G應用產品檢測困難度和項目較4G LTE-A倍增，因此有助於拉升單一機種檢測費用。

(時報資訊)