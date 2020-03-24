台灣近日新冠肺炎案例暴增，北部更傳出校內感染，高雄醫學大學為防止多人群聚感染，擬將百人以上課程改為線上授課，但因為先前並無同步線上授課經驗，高醫大在實行前特意安排教師系統測試，24日正式啟用，獲得師生一致好評。

高醫大醫學系系主任徐仲豪表示，過往的線上授課皆以教師預錄影片，給學生隨時登入觀看，但這次為了達到學習的最高效率，採用全面性的直播同步教學，學生若有問題可以隨時利用app「i高醫」提問，教師也可做簡單的評量，讓學生在家宛如在校上課一樣，但測驗成績並不會當成主要評分考量，目前還是以期末考成績為主，線上互動可當平時成績或加分。

高醫大線上授課採教師在校直播，並與資訊處密切合作，沒有網路上得使用困難，學校為保障所有學生的上課權利，若學生有電腦或網路上問題，每堂課皆開放30位學生至學校採同樣模式上課，徐仲豪表示，此直播授課模式自24日啟用，除了從原先面對學生改為鏡頭，有些許不適應，目前沒有師生反應使用上的問題，大家皆對此種防疫措施相當滿意。

自此學期開始，高醫大盡可能將感染機率降到最低，為確保在校所有師生的健康安全，除了謹慎調查旅遊史外，更強制規定所有師生必須持相關證件才可進入校園，此外，由於高醫大情況特殊，一旁附屬醫院部分醫生會將汽車停進校園停車場，高醫大特意將路線錯開，避免交互感染，給予學生最安全的就學環境。

另外配合防疫，高醫大美食街學生餐廳也將座位區調整，拉大用餐間距，也鼓勵教職員生盡量以外帶方式消費，以避免群聚效應維護個人安全。

(中時 )