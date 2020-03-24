新冠肺炎疫情持續蔓延，各州政府紛紛實施封鎖一切活動，對美國航太發展也帶來諾大衝擊，有消息指出，一家成立20多年美國私人太空公司「畢格羅宇航」（Bigelow Aerospace）宣布23日解雇所有員工，公司暫時關閉。

據《太空新聞》報導，消息人士透露，因新冠肺炎衝擊，位於內華達州「畢格羅宇航」正在停止運營，先前解雇20為員工後，23日再通知其餘68為員工離開。

根據畢格羅宇航的發言人23日證實，由於州長命令，所有「非必要」企業暫停營運，該公司不得已將所有員工解雇。發言人補充說道，若禁令解除將會再招回員工，但據消息人士透露，這解雇可能是永久性的。

畢格羅宇航是由美國旅店大亨畢格羅（Robert Bigelow），於1999年創立，致力於可充氣式太空站，2013年獲得NASA合同。2016年與美國聯合發射聯盟合作，發射大型的可充氣式太空艙接駁至國際太空站，至今仍在太空站中，提供站內人員使用。

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(中時電子報)