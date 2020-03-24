南韓總統文在寅24日主持第二次緊急經濟會議時表示，決定加碼第一次會議敲定的50兆韓元經濟刺激措施，投入100兆韓元（約台幣2.4兆元），以協助企業應對疫情帶來的衝擊。

文在寅表示，這項特別措施旨在保護並拯救深陷困境的企業，並穩定就業狀況。政府將挹注緊急資金幫助所有企業共渡難關，包括中小企業、中型骨幹企業提撥29.1兆韓元補助；融資擔保規模增至7.9兆韓元；貸款領域投入21.2兆韓元；穩定債券市場基金規模擴增1倍至20兆韓元；為流動性短缺公司提供17.8兆韓元；啟動公司債券承銷和10.7兆韓元的股票穩定基金等。

文在寅還要求相關部門迅速制定方案，自4月起減免四大保險等公共費用，減輕國民和企業負擔，並加速討論向公民發放災難基本收入、緊急生存資金等方案。

文在寅強調，疫情重創全球經濟，何時結束難以預料。南韓對外依存度高，經濟受到嚴重衝擊，而企業作為生產、投資的主體和國民經濟的基礎，更是面臨巨大危機。文在寅表示，政府將盡可能防止企業因疫情面臨倒閉，或是具競爭力且經營正常的企業因短暫流動性不足而宣布停業的情況發生。

(中時 )