新冠肺炎疫情引爆美陸兩國口水戰。分析人士指出，新冠病毒加深了兩國的不信任，疫情後，因美陸貿易戰導致的美陸部分脫鉤可能將進一步加劇。

大陸外交部發言人趙立堅12日指可能是美軍把病毒帶到武漢之後，美國總統川普就把冠狀病毒稱為「中國病毒」。美國國務卿蓬佩奧也多次抨擊說，大陸資訊不透明，帶給世人風險。

美國之音報導，美國智庫「威爾遜中心」基辛格美中關係研究所主任戴博（ Robert Daly）上周四在一場有關新冠病毒將如何影響美中關係以及中國與亞太國家關係的的視訊研討會上說，面臨全球危機，兩國太缺乏互相，應該聯手，卻無法合作。

美國智庫「米爾肯研究所」（Milken Institute）分析師柯蒂斯·錢（Curtis Chin）認為，這種不信任是「會傳染的」，新冠病毒的爆發比美中貿易戰還要加速中美之間的「脫鉤」。

新冠肺炎爆發後，暴露了美國太過依賴大陸供應鏈，特別是醫療物資的供應鏈問題。美國官員和議員已經在多個場合呼籲將醫療物資供應鏈轉移回美國。

美國聯邦參議員斯科特（ Rick Scott） 2月28日在美國智庫哈德遜研究所在被問道如何看待美中脫鉤的問題時說： 「我認為將會有更多的脫鉤（出現）。我想，看著冠狀病毒，人們禁不住想：『我們是否對一個對手國家過於依賴？』 而且我認為……這會導致某些人重新考慮其供應鏈。」

不僅是美陸會進一步脫鉤，也有越來越多的觀察人士預測，這次疫情會讓很多國家看到供應鏈單一依賴中國大陸的危險性，從而引發更多的供應鏈調整。

(中時 )