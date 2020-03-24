黨產會主委林峯正針對革實院土地案指稱，元利建設實際買到金額僅 38 億元，元利發出三點聲明強調，取得價格符合行情，加計土增稅約達50.15億元，其中應有誤會，且這期間元利也已完成相關公益負擔。元利強調，企業應為中華民國法律規定受保護對象，黨產會如仍有相關疑問將會在 4 月 8 日聽證會中配合提出相關說明。

元利建設指出，黨產會早於 106 年 8 月 30 日聽證會已經調查元利取得對價，計算直接支付賣方的價金38億，加計代賣方負擔土地增值稅11.85億後，取得價格符合當時交易行情。

元利強調，相關對價問題，在106 年聽證會，黨產會已邀請列席的台北市稅捐稽徵處官員、中華民國不動產估價師公會全聯會說明相關稅捐規定以及民間交易習慣，都認定本應由賣方負擔的土增稅，交由買方負擔，應屬土地買賣對價。林峯正所稱元利實際購買價是 38 億元，應有誤會。

面對協助政府遷建永建國小捐贈校地，已建築完成招生啟用，元利強調，該公司為中華民國法律規定應受保護對象，相關合法權利亦應受政府正視，黨產會如仍有疑問，元利將在 4 月 8 日聽證會中配合提出相關說明。

(中時 )