台東縣有2筆農地相鄰，胡姓及蘇姓2地主地主長期有因土地經界糾紛，未料在開庭時胡姓地主當場向法官說，蘇姓地主於6年前跑到他的園將他老婆強姦，意外扯出一段姦情，胡妻當庭坦承，但蘇姓地主則否認，還提起訪害名譽誹謗告訴，但1、2審卻都敗訴。

胡姓及蘇姓地主2人長期因土地經界對簿公堂，前年4月份在審理2人官司時，法官問胡是否還有補充陳述，胡竟然當庭稱蘇姓地主「6年前都跑到我的園將我太太強姦」。

蘇姓地主對此否認，並對胡提起誹謗告訴，法官則傳喚胡妻到庭作證，胡妻是外籍配偶，到庭上時表示，他10幾歲就嫁來這裡，很少出門，剛開蘇姓地主會到田裡來找她聊天，認識約1個月與蘇發生性關係，2人交往一陣子，

後來胡妻覺得不好，想跟蘇結束這段不正當關係，但蘇卻不肯，一直到田裡找她，還威脅如果不繼續交往就要將事情鬧大，把之前胡妻在床上的影片散播出去，胡妻還為此自殺2次。

胡妻強調，蘇每次到釋迦園來就想要強姦她，有次蘇從正面撲向她，壓住她想要親吻脖子、侵犯她，她就一直轉頭、腳一直踢，蘇姓地主才放棄起身。

審理妨害名譽官司的法官認為，胡男在民事庭上陳述蘇強姦胡妻一事，是因認信妻子所言，雖不能證明言論內容為真實，但其主觀上確有相當理由確信指摘之內容為真實，尚難認其有何誹謗告訴人之故意，1審判決無胡某無罪，檢察官不服判決而提上訴，但2審法官仍維持無罪判決。

(中時 )