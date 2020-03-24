國內高爾夫球桿頭代工龍頭復盛國際（6670）去年營收172億元、每股盈餘16.61元，獲利雙創歷史次高，復盛24日召開董事會，決議配發現金股息8元，在復盛公布之後，國內高爾夫4雄股利已出籠，復盛以8元奪冠，大田3.8元居次，明安2.3元排名第三，鉅明2元殿後。

國內高爾夫4雄的董事會，至24日全部舉行完畢，最後舉行的復盛董事會，23日通過2019年財報，去年全年營收約172.00億元，稅後淨利21.76億元，換算每股盈餘約16.61元。

復盛去年營收172億元、每股盈餘16.61元，雙創歷史次高，營收僅次於2013年的182.5億元歷史高點，每股盈餘則只比2018年的歷史高點16.85元，只少了大約0.24元。

復盛23日的董事會同時決議，為了簡化組織架構並整合內部資源，擬將子公司Extensor World Trading Limited予以解散清算。

在23日的更盛董事會之後，國內高爾夫球桿頭代工4雄，去年財報全都出爐，股利分派也經董事會通過，配息冠軍由復盛的8元掄元，大田3.8元居次，明安2.3元排名第三，鉅明2元殿後。

在獲利方面，也是復盛遙遙領先，復盛去年每股盈餘16.61元，大田的5.81元排名第二，明安的4.55元第三名，鉅明3.30元殿後。

(工商 )