無懼疫情攪局，國產署24日辦理國有非公用不動產都更宅標售，43筆吸引了11封標單，共標脫6戶；當大同區的「永德言葉」則標脫5戶，萬華的「萬喆」1戶；而大安區豪宅「耕曦」及「明日博」，初次登場的板橋「昇陽文薈」都乏人問津；總計標脫率13.9 %，溢價率1.8%。

特別的是，其中由台北市文昌宮以3545萬擊敗另兩位買家，搶下「永德言葉」3樓戶，比底價高出146萬，溢價率4.3%，而永勝藥品關企惠勝藥品則以3,473萬元，溢價率4%，標下6樓戶。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，此次標售以大同區的「永德言葉」表現最亮眼，擁有近捷運雙連站、雙連市場、馬偕醫院等機能優勢，吸引買方青睞，本次8戶中標脫5戶，溢價率在4.3%以內，最低一標僅加價2,916元得標，文昌宮就在「永德言葉」旁邊，地緣關係應為置產主因，因此才願意比底價高146萬出手。

除了「永德言葉」和「萬喆」，其餘皆流標收場，「明日博」、「耕曦」等案由於底價皆和前次相同，且總價屬中高價位，非自住買方持觀望態度，加價意願不高。第一次參與標售的板橋「昇陽文薈」位處繁華熱鬧的板橋老商圈及捷運府中站，頗受當地買方青睞。該案歷史最高價為2019年8樓戶每坪64.2萬，平均單價約57~61萬間，不過此次標售為高樓層，底價扣除車位單價約64~68萬元，高出市價行情，市場反應較淡。

(工商 )