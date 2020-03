日本海事協會(ClassNK)為推廣使用狀態基礎維護技術(Condition Based Maintenance, CBM),已於日前發布其「狀態基礎維護指南」(CBM Guidelines),載明在船級檢查中使用CBM系統的修訂規則。

該協會表示,近年來備受關注的CBM是用來監測設備的運作狀態,並將取得的數據,加以診斷設備的狀態,再執行必要的維護和檢查。該協會於 1994年將CBM的概念導入船級規則,隨後修訂其鋼船規則(Rules for the Survey and Construction of Steel Ships),將狀態診斷的維護方法進一步適用在船級檢驗上,但是CBM尚未在柴油引擎船中廣泛使用。

另一方面,因近年來測量技術、資訊通聯科技和資訊處理技術的發展,與CBM相關的倡議已在業界非常活躍。除了提供安全航行、減少航行費用,對海面自主航行船舶(Maritime Autonomous Surface Ships, MASS)來說,CBM更被視為不可或缺的技術。

有鑑於此,該協會先前已審閱了其船舶機械計劃保養檢查(Planned Machinery Survey, PMS)規範的整體架構,依照需求再次修訂規則,以期將CBM導入船級維護檢查時,能提供更詳細的標準規範,並推出「狀態基礎維護指南」。該協會先前修訂的規則已於今年1月生效,而「狀態基礎維護指南」不僅詳述了船級檢查的修訂規則及如何申請將CBM適用在船級檢查,也大致說明了CBM的內容和未來展望。

上述指南已供該協會官方網站「My Page」會員免費下載,欲註冊成為會員,請至該協會官網。

(工商 )