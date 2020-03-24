◎確診突破200大關 今增20例境外移入

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增20例COVID-19境外移入病例，為7男13女，年齡介於5至60多歲，入境日介於3月13日至22日，發病日介於3月9日至23日。個案發病前分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國活動史。

◎台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位

副總統陳建仁在臉書表示，台灣疫情至少還有兩個月。對此有媒體詢問，台灣封城是選項之一嗎？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，封城或是任何情況都會根據疫情情況作判定，至於準備，已經都有相關的準備，一且都就位。

◎留美學生居家檢疫 竟揪友開趴

高市1名王姓留美大學生返台居家檢疫，未料近日卻被爆料，竟鑽防疫漏洞，號召老朋友到家開趴，大樓管委會獲悉勸阻也無效。高市衛生局今（24）日證實並痛斥「行徑過於囂張」，雖然目前無法可罰，但將向中央流行疫情指揮中心提報，傾向不發放居家檢疫補助。

◎幫旅社發薪3個月 交部再發抵用券

受疫情影響，觀光產業目前停擺中，交通部長林佳龍說要提紓困2.0版外，昨又提議發放500元旅遊抵用券，給想出國但沒去成的旅客，讓他們留在國內玩。由於尚未定案，相關單位並未對外多做說明。

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(中時電子報)