針對蘇貞昌院長的說法，日前撤換的桃園航勤董事長郭榮宗今發出聲明表示，「我深深體認國營事業的人事任免是行政院長的職權，但是一個位高權重的前輩，實在沒有理由用不實的數據來傷害自己的同志。」

蘇貞昌日前撤換最近除了台水董事長魏明谷請辭外，桃園機場公司董事長王明德、華夏航科董事長趙麟、桃勤公司董事長郭榮宗與華儲公司董事長陳宗義都有人事調動。並暗指桃勤，「另一家公司管理的很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，還3天撞了2次，我把他拉下來，也是剛好而已」。」

郭榮宗下午發出聲明指出，「我必須提出澄清，否則對桃勤所有員工及本人是非常不公平的」；她說，去年一月份到桃勤，去年一年桃勤創有史以來最好的業績，税前純益比前年增11.6％，年終奬金是歷年最高的，三個月加11萬。

他說，桃園機場的地勤業務，桃勤占近70％，長勤占30％，去年地安事件桃勤2件，長勤也是2件，並沒有比同業高、勞資最和諧，去年10月工會幹部改選，85％理監事，及勞工董事聯名支持董事長，希望董事長進行各項改革，公司員工團結一致，「我並不曉得有什麼公司內亂」。

他表示，去年遠東航空結束營業，他們努力爭取日本樂桃航空等廉價航空代理業務，順利接收遠東航空92名員工，無縫接軌完成任務。

(中時 )