新冠肺炎確診病例攀升，高市社會局為避免長輩群聚感染，即日起至5月3日社區照顧關懷據點暫停開放。（林雅惠攝）

國內新冠肺炎確診病例攀升，為避免長輩群聚感染，高雄市政府社會局宣布自即日起至5月3日相關長輩服務措施暫停開放，包括社會局所督管及輔導19處老人活動中心、325處社區照顧關懷據點及所有的長青學苑課程，屆時再視疫情狀況決定是否恢復服務。

高雄市社會局表示，該19處老人活動中心為四維長青中心、富民長青中心、宏昌、左營、新興、忠孝、民族、前金、崗山仔中區、高雄公園、南鼓山、中鼓山、旗津、大寮區、鳳山、五甲、阿蓮區、美濃區等老人活動中心及鹽埕老人活動站。

社會局指出，該老人活動中心場地提供做為社區照顧關懷據點、長青學苑及文康休閒活動，如閱報、下棋、打桌球、唱卡拉ok等，因新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市社會局為保護長輩健康，避免因參加課程、活動而產生群聚感染，決定暫停所有課程及活動，惟外展服務如送餐、獨老關懷、電話問安仍持續辦理。

(中時 )