全家(5903)公布108年財報，全年稅後盈餘為18.31億元，年成長13.39%，每股盈餘為8.2元，全家預計投入35億元資本支出，新建台中和擴大花蓮物流廠、加碼資訊數據分析系統、全店咖啡機升級與智能設備導入、冷凍生產線與店鋪冷凍設備擴建，布局全通路和搶佔電商經濟，為下一階段營收千億目標蓄積動能。

由於鮮食、電商服務、會員經濟三大政策奏效，全家108年合併營收777.3億元，年成長8.38%，歸屬母公司盈餘為18.31億元，年成長13.39%，每股盈餘8.2元；整體獲利主要來自於本業便利商店的表現穩健，去年新開店淨增加222店，既存店日均銷售成長2%，來客數也同步成長。

全家表示，108年整體鮮食年增15%，黑金(以咖啡為主的現煮飲料)與白金(麵包、吐司、三明治等)品群為雙引擎，前者透過會員商品預售、咖啡旗艦店操作、單品咖啡銷售構成擴大等，有效帶進新來客與既有客之黏著度；後者則在自有品牌「匠吐司」明星商品帶動下，整體烘培業績年增近10%。

去年「全家」會員數則正式突破千萬大關，來到全台灣人口的二分之一，在持續深耕會員下，已培養出高客單的會員族群，會員佔整體營收的比例年增30%。

在電商網購經濟部分，在社群小賣家趨勢的催化下，去年開設「好賣＋」平台提供物流、金流、資訊流加以整合的一條龍服務，而挹注出新一波的成長動能，EC件數較往年多出近20%，也同步反映在服務型來客數的成長上。

支援本業的轉投資部分，福比麵包廠去年表現亮眼，獲利翻倍；而日翊文化因應EC市場擴大於107年底高雄專倉稼動後，雖定期產生折舊費用致獲利未見成長，但隨著EC包裹物流需求推升，今年獲利樂觀可期。

其他關係企業部分，餐飲事業去年營收破12億元，交出年增2成的佳績，大戶屋日式定食餐廳仍為其中成長主力。中國地區全家便利商店去年底展店達2801店、淨增加230店，已進入九個地區，維持穩健經營步調。

展望今年，全家表示，便利商店本業將維持數位轉型的策略並加快速度，擴大會員跨界生態圈，導入智能化設備、支援熟齡者與家庭客，以挹注營收動能與深化品牌忠誠；再者，預計投入35億元資本，新建台中和擴大花蓮物流廠、加碼資訊數據分析系統、全店咖啡機升級與智能設備導入、冷凍生產線與店鋪冷凍設備擴建，布局全通路和搶佔電商經濟，為下一階段營收千億目標蓄積動能。

此外，關係企業部份，餐飲事業店數將持續擴張，去年第四季甫開幕的bb.q韓式炸雞餐廳，可望成為另一隻小金雞，即便近期武漢肺炎疫情肆虐，排隊候位人潮自開幕後不減反升。

(時報資訊)