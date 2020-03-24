工紙大廠榮成（1909）今日召開法說，財務長暨發言人鄒永芳表示，受新冠肺炎疫情影響，集團今年中國大陸產能估減少36萬噸，若台灣20萬噸新產能順利於年底前投產，預估集團今年整體產能將與去年317萬噸相當，配合產品報價看升，預期集團全年營收可望略為成長。

鄒永芳表示，榮成2019年合併營收衰退，主因產品平均銷售單價下滑18％，但需求量仍成長13％。受中國大陸禁廢令影響，榮成無法像玖龍等其他在地大廠，取得足夠的進口廢紙量，致使整體毛利率下跌，影響整體獲利表現。

榮成目前兩岸共有台灣彰化二林及中國大陸無錫、平湖、湖北等4座低碳造紙廠。集團響應台商回台投資計畫，預計2019～2021年投資約70億元，在彰化二林廠添購年產能20萬噸的造紙機，二林廠總年產量預計至年底將增加至85萬噸。

對於新冠肺炎對中國大陸復工進展影響，鄒永芳表示，中國大陸為此次疫情重災區，湖北榮成目前尚未復工，但已經取得許可，預計近期將復工。目前預估今年中國大陸產能將減少36萬噸，占去年整體產能約10％。但若台灣順利如期擴產，整體產量估與去年317萬噸相差不多。

中國大陸市場需求方面，鄒永芳指出，江浙地區3月上旬庫存回補狀況良好，但隨著歐美疫情爆發，影響中國大陸外銷需求，目前需求沒有先前熱絡。他指出，疫情影響已不能只看中國大陸，需視全球後續發展狀況而定，但榮成客戶相對分散，受單一產業需求影響相對較小。

鄒永芳指出，由於年後廢紙回收不易、帶動報價上漲，榮成產品報價在年後曾跟進漲價約10％，但由於中國大陸整體復工狀況不如預期順利，廢紙供應不再短缺，連帶致使產品報價降回漲價前水準。不過，預期今年產品單價仍可望提升，帶動整體營收略微成長。

至於中國大陸禁廢令狀況，鄒永芳表示，榮成2018、2019年分別僅拿到33萬噸、22.2萬噸進口廢紙量，相較在地前三大紙廠合計取得6成額度，在非常不公平的狀況下打仗。湖北榮成迄今仍未取得任何進口廢紙。

不過，鄒永芳指出，隨著二期30萬噸新紙機於去年底投產，湖北榮成去年11月已繳出獲利成績單，締造銷售9萬噸佳績，挹注營收2.9億元人民幣、單月小賺260萬元人民幣，在艱困狀況下實屬不易。

展望今年概況，鄒永芳指出，中國大陸廢紙進口總量估降至5～600萬噸，榮成首季約取得4.6萬噸，取得量仍小。不過，以前三大廠的玖龍為例，今年取得進口廢紙量估自300萬噸驟降至100多萬噸，隨著進口紅利逐步遞減，希望明年雙方能沒有落差，在同樣的成本上競爭。

(時報資訊)