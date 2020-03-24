橙的(4554)因近期股價重挫，達到公布自結財報標準，由於第1季為傳統淡季，2月自結合併營收為2,161萬元，稅前虧損312萬元，稅後虧損277萬元，每股虧損0.13元；累計今年前2月自結合併營收為4,628萬元，稅前虧損446萬元，稅後虧損410萬元，每股虧損0.19元，虧損較去年同期收斂。

橙的表示，今年前2月適逢農曆新年、出貨工作天數較少為傳統產業淡季，加上新冠肺炎疫情減緩部分客戶拉貨力道，使得營運表現上直接面對相關成本與費用的影響，導致虧損。

目前經營團隊面臨市場白熱化的競爭下持續採取落實OEM客戶及產品結構優化、嚴謹控管公司各項費用支出的整頓政策，希望能夠維持提升集團整體獲利持續優化目標。疫情短期影響全球經濟貿易、零售消費的景氣等，讓整體營運受到負面因子的干擾，但橙的仍積極與客戶協調訂單出貨時程、爭取更多利基型TPMS市場等因應策略，今年截至目前為止，除了AM市場客戶訂單保持穩定出貨外，橙的也成功繼打入大陸大客車龍頭-鄭州宇通供應鏈中成為大型巴士的主力TPMS供應商後，緊接著與北汽福田集團合作整合車載系統需求，針對輕型客車TPMS系統的OEM訂單也已經量產出貨，期待客戶逐步恢復正常運作下，帶動拉貨力道回溫。

(時報資訊)