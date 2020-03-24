隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續在全球延燒，加上國內確診病例數突破至三位數，創業家兄弟旗下生活市集觀察發現，過去4天站上接連湧入大量消費者搶購民生物資，帶動民生快消品、即食商品等品類躍升網友熱搜標的，又以衛生紙商品的需求度最高。為協助消費者掌握家中衛生紙的存量，今（24）宣布正式推出「衛生紙計算機」，協助你輕鬆計算家中衛生紙庫存還能夠用幾天，讓你精準掌握所需的商品！

防疫期間，台灣製造業的實力成為我們最強的後盾！

生活市集指出，在中央流行疫情指揮中心於18日宣布國內新型冠狀病毒肺炎確診病例數達到100例後，大批消費者開始搶購民生用品，帶動生活市集熱銷單品衛生紙一日內業績週成長70倍等。生活市集看準近期民生快消品的採購風潮，快速集結PM、工程師及資料科學家等三部門技術人才組成核心團隊，共同在一日內開發出生活市集「衛生紙計算機」，凡消費者至活動頁填答目前擁有的衛生紙庫存包數、每包抽數、每日使用洗手間次數、性別、如廁擦拭次數、每次使用張數、家中成員人數、馬桶種類、每日非如廁使用張數等數值，該系統即可迅速算出家中衛生紙的存量還能夠使用多久，而3/20-3/22活動上線測試期間，3日內就吸引近10萬人次參與，以數據分析技術幫助消費者從科學角度了解是否有添購需求，而不需為沒有搶到大量囤貨而煩惱。

瞄準民生物資搶購風潮，生活市集即日起也同步推出「美食民生補給站」專區，精選防疫商品、人氣家電、即食料理、涮嘴零食等超過400項夯品，全面免運下殺最低3折起。此外，生活市集統計民生快消品、即食商品及防疫用品等三大熱銷品類的買氣狀況，也於今日公布各品類近5日的熱賣冠軍單品，例如站上明星商品－生活市集自有品牌衛生紙，MIT製造+具備可溶於水的特性，加上最低單包不到6元的超值價，3/19-3/22四天內就狂銷超過200萬包；而榮登即食料理熱賣第一名的「卜蜂經典佐義法嫩雞胸肉」，3/19起四天內就賣破2.1萬片；另外像是頗受好評的「安護能專利掛罩式口罩墊」，期布料經過檢驗認證，材質能有效吸附飛沫、延長口罩使用，全系列商品近一週內整體售出近70萬片，則一舉躍升防疫商品熱銷冠軍。

(中時電子報)