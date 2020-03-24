國資圖推出「榮耀祖紋特展」，傳述排灣族傳統手紋的故事。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

國立公共資訊圖書館推出「榮耀祖紋-來義鄉排灣手紋展」，以排灣族女性傳統刺紋「手紋」為主，彙集手紋耆老珍貴影像、口述採訪影片、刺紋工具、手紋圖案說明與刺紋主題木雕等展件，還有20世紀初拍攝的台灣排灣族文身師刺紋珍貴圖像，呈現族人保存及記錄瀕臨失傳珍貴傳統的歷程。

「榮耀祖紋特展」由國立公共資訊圖書館、國立台灣博物館、屏東縣來義鄉公所及來義鄉原住民文物館共同主辦，展出排灣族傳統刺紋的故事。國資圖表示，排灣族沒有文字，刺紋不僅是美麗圖案，也是榮耀，更代表身分階級象徵，無論紋在手上或身上，都代表一種驕傲與榮譽。

國資圖指出，此展與排灣族部落文史工作者合作，由8位手紋耆老訴說親身接受手紋經驗的故事，從接受刺紋條件、紋樣意涵及儀式與禁忌等過經驗與趣事，透過珍貴口述歷史展現文化傳承。

國資圖指出，雖然屏東縣來義鄉是排灣族手紋耆老最多的鄉鎮，但隨著耆老逐年離世，珍貴的刺文傳統也逐漸凋零，希望展覽成為族群間對話的平台，跨越差異、彼此認同，讓民眾能了解台灣原住的刺紋文化，自3月24日起展至6月28日。

(中時 )