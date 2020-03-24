台中市警察局第四分局啟動防疫應變計畫，演練異地辦公機制，派出所動線分流隔離措施。（台中市警察局第四分局提供／盧金足台中傳真）

因應防疫，台中市警察局第四分局各派出所駐地外設置「機動派出所」，受理民眾報案。（台中市警察局第四分局提供／盧金足台中傳真）

因應全球新冠肺炎疫情，台中疫情應變指揮中心提升為一級開設，超前部署各項防疫作為，台中市警察局第四分局也啟動防疫應變計畫，演練異地辦公機制，將內、外勤各組室人員抽調二分之一人力分別部屬至不同辦公處所，分散風險、減少交叉感染的機率，以確保緊急情況時所有警政勤業務皆能如常運作。

台中市長盧秀燕強調，防疫秉持「超前部署、加嚴加密」原則，料敵從寬、禦敵從嚴，藉由事先演練提升應變協調能力，盼將疫情影響降到最低。

警察局第四分局分局長吳耀南表示，防疫超前部署，預先為因應疫情的整備工作勢在必行，透過實際演練異地辦公，讓各單位同仁更能熟練因應緊急疫情期間的公務運作。

警察局第四分局今日派遣車輛載運內勤人員相關辦公裝備至異地辦公處所整備，並規畫各異地辦公場所各自封鎖獨立

，嚴格禁止相通，分流人員動線，採行絕對隔離措施。

第四分局指出，如公文傳遞動線禁止各異地辦公場域人員接觸互動，該分局內部會議以視訊為主，避免人員互相接觸染疫。

此外，各外勤單位進行人員分組，同組人員相同時段上下班，盡量避免與他組人員接觸，以減少群聚感染機會。

派出所駐地內設置實際動線分流隔離措施，並於駐地外設置「機動派出所」受理民眾報案，確保同仁及民眾的安全、健康，強調警政服務不中斷。

業務承辦人徐姓警員指出，異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等相關設備已測試整備完畢，目前移到異地上班的操作模式都和以前在原地辦公一樣，大家會盡全力做好防疫工作，不讓疫情停止機關正常運作。

(中時 )