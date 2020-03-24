新冠肺炎疫情持續，醫護人員站在第一線特別辛苦，台南市烹飪商業同業公會成員24日特別前往柳營奇美醫院，替醫護人員加油打氣，並送上20個餐飲團體自製的餐飲、點心、禮券等，以營養補給的實際行動，肯定醫護同仁的付出，要讓這些基層的防疫勇士元氣滿滿。

烹飪公會理事長李日東指出，在疫情嚴峻的非常時期，在前線面對病患的醫護人員，勇敢肩負著守護民眾健康的重責大任，不畏辛勞無私奉獻，因此為感謝辛勤的醫護人員，烹飪公會發起為醫護人員營養補給的實際行動，今天來到柳營奇美醫院，向醫護同仁致敬。

柳營奇美醫院副院長陳志州表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，該院全力配合中央流行疫情指揮中心的政策，落實防疫絲毫不敢懈怠。非常感謝台南市烹飪公會肯定醫院上下在防疫期間的辛苦努力，在公會鼎力支持下，讓醫護感覺不孤單，會更有信心和體力守護民眾的健康，共同度過疫情的挑戰。

陳志州也特別呼籲，防疫期間，記得勤洗手，並減少出入人潮擁擠的場所，非必要盡可能避免到醫院探病，透過電話或視訊來表達關心，維護病人及訪客的健康與安全。

(中時 )