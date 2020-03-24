行政院黨產會將在4月8日召開「國發院土地案」聽證會，針對元利建設是否以顯不相當對價取得黨產進行調查。元利建設今（24）日提出聲明指出，元利當時取得國發院土地的取得對價，是50.15億元，黨產會主委所稱元利實際買到的金額為38億元，應有誤會。

元利建設今天聲明指出，就3月23日黨產會主委林正針對革實院土地案在立法院答詢時表示，元利建設實際買到金額是38億元，其實黨產會早在106年8月30日聽證會已經調查元利建設的取得對價，於計算元利直接支付賣方的價金、以及代賣方負擔的土地增值稅後，取得對價符合當時交易行情。

元利指出，林主委所稱38億元的金額，是剔除由買方代為負擔之土地增值稅，早在106年的聽證會經黨產會邀請列席的台北市稅捐稽徵處官員、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長，說明相關稅捐規定以及民間交易習慣，都肯認由買方負擔之土地增值稅，仍應為土地買賣之對價。因此林主委所稱元利實際買到的金額為38億元，應有誤會。

元利建設表示，目前全案已完成相關公益負擔，協助政府遷建永建國小捐贈校地並已建築完成招生啟用，元利建設是中華民國法律規定應受保護之對象，相關合法權利亦應受政府正視，本案黨產會如仍有相關疑問，元利將在4月8日聽證會中配合提出相關說明。

(工商 )