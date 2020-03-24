人氣韓劇《梨泰院Class》才剛完結，由崔振赫與朴誠雄所主演的《Rugal：無淚交鋒》就緊接著上檔，23日新戲記者會上，崔笑談兩人第一次碰面的地點其實是健身房，當時自己剛運動完還沒梳洗整個模樣超邋遢，還戴著口罩和帽子，結果遇見朴時一直猶豫到底要不要去打招呼，最後還是硬著頭皮過去問候。

崔振赫邊回想時，又不忘再補一句，「還好我有去打招呼，後來在聚餐的時候，前輩講這件事講了10次呢！」並透露外表看似冷酷的朴誠雄其實是拍戲現場的氣氛製造機，朴則感性表示，當自己還是無名演員時有聽前輩們提過，就算對方不認識自己也要去打招呼，「可能是我的外型看起來很冷酷，所以有人看到我都不打招呼，看到振赫特地從遠處跑來打招呼的模樣，我就覺得他很不錯。」還開玩笑表示，若當時崔沒來打招呼的話，自己可能就不會接演這齣劇了。

朴誠雄（左）與崔振赫兩人第一次碰面的地點是健身房。（Netflix提供）

此外，崔振赫表示他覺得男性觀眾應該也會喜歡這齣劇，因為男主角是以全新的人間兵器型態重生，該劇又是描述成長與悲傷的黑色喜劇，而對於自己飾演的姜基範一角，崔笑稱就像是漫畫《灌籃高手》中的主角「櫻木花道」一樣，相信大家看了會有同感。《Rugal：無淚交鋒》28日起每周六日晚上11點半於Netflix上線。

(中時 )