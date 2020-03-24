新冠肺炎除可能讓東奧延後，東京都知事小池百合子昨也在會議上表示，若未來3周疫情未趨緩，將考慮對東京「封城」。而不少在台日商公司也收到該國「外務省」訊息，表示「有可能發布自台撤僑」，今早紛紛召開緊急會議，研商是否須「回國待命」，但在台日本學生聞訊則表示「不回去，台灣比較安全。」

小池昨指出，因東京有來自全國各地民眾，一旦爆發大規模群聚病例，恐波及全境，「封城」恐是未來選項之一，消息一出，多家日商公司都收到總公司來電，表示該國外務省有可能快發布撤僑，除詢問台灣狀況外，有些甚至要求在台幹部、代表「盡速返日待命」，為此，各公司今上午都召開了因應回議，但仍有人私下表示，「撤僑」機會應不高。

不過，相較於公司行號，在台求學的日本學生則有不同看法，台灣師大1名交換學生就表示，就他從家鄉得知的消息來看，其實日本的防疫並不像台灣做得那麼確實，「就算政府要我們回去，我應該還是不會走吧？這種時候，留在這裡還比較安全。」

根據台日交流協會統計，目前可長期居留在台的日籍人士（含商務、學生）約1萬人，若日本政府真升高防疫等級，要求召回國民，將是台、日往來史上少見的大事。

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(中時電子報)