天主教中華聖母基金會5年前從日本引進「加熱乾燥車」幫助個案長輩家中被褥、寢具殺菌。（張亦惠攝）

海芬（右）至嘉義縣竹崎鄉中華聖母基金會服務的個案家中當「一日烘被小幫手」。（張亦惠攝）

天主教中華聖母基金會長期致力於老人照護，近來老老照顧模式普遍，也因此家中寢具清潔等需要有人幫忙，24日「國民姑姑」海芬親自到竹崎鄉為一戶老老照護個案服務，利用基金會的「加熱乾燥車」為長輩烘被，海芬更親自準備4道菜請長輩享用。

中華聖母基金會服務嘉義地區2700多位長輩，有近5成的老老照顧家庭，為能提供嘉義地區的長者、失能者、老老照顧等家庭有更好的方式清潔消毒寢具、衣物，基金會至2015年從日本引進全台第1輛「加熱乾燥車」，能產生比太陽強4倍以上的乾燥力、以及60倍以上的殺菌力。

基金會指出，80歲的林阿公有高血壓、痛風及帕金森氏，生活起居僅能仰賴78歲的太太，是典型的老老照顧家庭，海芬因演出「花甲男孩轉大人」中姑姑角色被封為「國民姑姑」，這次也是主動與基金會聯絡希望能幫忙，今天到個案家中當小幫手烘棉被，更親自下廚準備了4道菜與長輩共享，讓林阿嬤直呼「揪甘心」。

基金會執行長黎世宏表示，許多老老照顧家庭，因年邁、行動不便，未能徹底清潔家中的被褥、寢具、衣物等，容易產生異位性皮膚炎、疥瘡等問題，且清潔曝曬過程中也會增加跌倒受傷風險，希望藉此服務造福更多長輩，基金會5年來已累積服務人次達5816人次，平均一天能服務5戶有服務需求的家庭。

(中時 )