觀光產業撐不下去，交通部擬定紓困2.0版本，規劃每家旅行社補貼營業損失10萬元、員工薪資也由交通部補貼，每人1萬元，通通補貼3個月；人才培訓也從公協會主辦擴大至企業自行舉辦，經費也從5億變成20億元。

交通部擬定的紓困2.0方案，在旅行業救急金部分，交通部官員表示，每家每月10萬元營運負擔補貼，連續3個月，分公司每月5萬元，連續3個月，截至2月底統計，全國共3990家，分公司850家；另加計員工人數及營運規模，分級距提高補貼，並設天花板，避免過度集中單一業者，排擠其他業者。經費初估10.6億元。

旅宿業急救金部分，交通部對旅館及觀光旅館擬採一次性補貼，每家初擬補助20萬元，統計3498家，同樣依規模分級具提高補貼，並設天花板，經費初估7億元。一般民宿約8000家，每家補助5萬元，好客民宿約1000家，每家補助10萬元。經費初估5億元。

薪資補貼，交通部對旅行業、旅宿業、觀光遊樂業從業人員，每人每月1萬元，連續3個月。截至2月底統計，旅行業從業人數4萬4350人、旅館及觀光旅館業8萬9600人、觀光遊樂業6059人。初估經費旅行業13.3億元、旅宿業26.8億元、觀光遊樂業1.8億元。導遊或領隊個體戶，由人才培訓方案擴大補貼。

紓困1.0版的觀光產業人才培訓僅5億元，交通部在2.0版擴大並加碼15萬元，總計人才培訓共20億元。交通部表示，部長指示觀光局評估新增大型旅行社可舉辦企業專班，盡量簡便行政作業，並擴大對中小型、無雇主之導遊或領隊的人才培訓；強化課程品質改善及客製化培訓課程內容，避免流於形式；朝開放線上視訊教學的方向辦理。

退團補助方面，交通部將補助範圍從大陸擴大到全球旅遊警示三級，減少業者被退團及消費者退團的手續費紛擾，經費初估7億元。至於是否針對取消出國旅遊之團客發放國旅抵用券，交通部官員表示，考量疫情仍未下降，目前仍在規劃中。

交通部長林佳龍近日來馬拉松式主持疫情紓困方案會議，要求所屬機關根據紓困1.0方案執行情形加以檢討，研提紓困2.0方案，並分梯次與旅行業及旅宿業者展開座談，聽取各界意見，近日將盡速向行政院會商討論方案內容。

(中時 )