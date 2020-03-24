白米出口美國。（楊漢聲攝）

受到新冠病毒疫情影響，台灣許多農產外銷都遭受波及，但在台東青農魏瑞廷自有品牌「池上禾穀坊-米之谷」卻是逆勢成長。不僅前一陣子與國外及對岸買家達成出口協議外，買家們深怕魏瑞廷的米被搶光，同時也要求簽下合作備忘錄（MOU），就是希望能取得這包教宗也吃過，且讚不絕口的米之代理權，將這教宗也喜歡的好米，介紹給國外的消費者也能嚐一嚐，並透過梵諦岡的祝福，讓深受新冠病毒疫情影響的人們，減緩心靈恐慌。

青農魏瑞廷自2018年將區塊鏈導入稻米產業後，不僅拿下香港訂單，同時在區塊鏈食品溯源履歷所強調的「信任」支持下，順利以小農品牌「池上禾穀坊-米之谷」搶進美國亞馬遜網購市場，2月接獲美國華人社區團購訂單1公噸共500包2斤的區塊鏈米，在24日準備出口至美國南加州，為華人紓解糧食的問題，也避免澳洲老奶奶到超市買不到糧食的窘境。

魏瑞廷表示義大利羅馬華人社區也下訂1公噸，但礙於義大利邊境全封的關係，這批貨目前還在找最佳方式送到義大利羅馬去，讓當地華人也能免於無糧食之慌。

魏瑞廷表示自有品牌能讓國際買家肯定，真的多虧與奧丁丁集團合作所產出的食品溯源履歷，它不僅讓台灣米送到梵蒂岡教宗餐桌外，也藉由其不可竄改及忠實呈現等特性，取得消費者的信賴，才得以讓小農品牌躍上國際市場。

此外，魏瑞廷更強調以他為例，現階段國外訂單都是以社區團購為主，所以台灣小農們，也能選擇此方式銷售自家產品，由於大通路的需求量較大，小農難以提供，若改變行銷模式，以社區團購為主，相信會開啟另一種新的外銷局面。

最後魏瑞廷表示，在國際市場單打獨鬥多年也願意將經驗分享給大家，且努力取得國際訂單只是想要證明「台灣農產真的很棒」。也呼籲青農在力拼外銷的同時也需兼顧品質及價格，維持消費者的信心是農產外銷永續經營的不二法門，因此他所使用的區塊鏈食品溯源履歷、清真認證，都是為了在國內外皆能打造1條通暢的行銷產線。

(中時 )