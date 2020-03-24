國內新冠病毒疫情日前傳出有護理之家護理師確診，造成81名住民緊急安置；對於長照住宿型機構防疫，光田綜合醫院感染科醫師楊清鎮指出，由於這類機構住民多為身體免疫系統不佳的高危險群，他建議，在照護上，除了確實執行環境消毒以外，拉大住民的居住及活動空間以減少交叉接觸感染風險，住民用餐除了飯前用肥皂洗手，也要避免面對面，甚至講話，可以採分批用餐、一人一桌等方法減少感染風險。

因應新冠疫情愈來愈嚴峻，中央流行疫情指揮中心已做出住宿型機構指引，各縣市也依此指引禁止探視以及有條件限陪住的政策，並要求要落實工作人員分艙分流，以防堵住機構住民或護理人員感染之風險之外。

楊清鎮建議，住民如果有就醫、住院返回機構，除了相關硬體消毒之外，可利用圍簾等設備就地隔離，另安排活動空間等方式讓這些住民與其他住民隔離14天是比較安全的。

楊清鎮也說，照顧服務員、護理人員及活動社工除了定時監控體溫、全程戴口罩和分開用餐、不談話以外，也應採分倉分流管理，有身體不適及就醫並在家休養。還有在「接觸病人之前」、「執行清潔／無菌操作技術前」、「暴露病人體液風險後」、「接觸病人後」以及「接觸病人週遭環境後」等5個重要時間正確洗手，降低院內感染的風險。

最重要的是每一名機構人員都應建立正確的防疫觀念，了解新冠病毒的感染途徑，同時因應感染情況學習演練操作隔離動線等標準作業，準備好防備物資，才能在遇上最糟情況的時候有最好的應變及最小的傷害。

(中時 )