台中50歲張姓國中教師平時作息正常，且藉由規律運動維持體能，原本身體不錯，去年健檢時卻發現罹患肝癌第三期，經追查，發現張男多年前即罹患B型肝炎，卻沒有定期追蹤，推測可能由此導致，所幸經放療、標靶藥物及中醫治療後，張男身體狀況逐漸恢復。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師陳政國指出，張男崇尚自然，雖自知罹患B肝，但認為只要沒有不舒服、就可與疾病和平共處，也未遵循醫囑定期追蹤，去年發現肝癌後接連接受門脈栓塞、放射線治療與標靶，癌細胞雖獲得控制，卻也因疾病暴瘦10公斤。

陳政國說，經進一步診斷，確認張男身體情況為「惡病體質」，其症狀為體重嚴重減輕、肌肉無力、易疲倦等，主要是代謝異常導致，且為造成癌症患者死亡的原因之一，建議他接受中西醫合併治療、搭配運動復健，張男身體情況逐漸恢復。

亞大醫院中醫部主任陳志昇指出，中西醫合併治療是癌症治療的趨勢，中醫透過窮究病因與考量患者體質，為病患量身打造治療方式，藉以在化療或放療過程中提高免疫力。陳政國則強調，B肝患者在轉變為肝硬化、慢性肝炎或肝癌過程中多沒有症狀，患者應定期追蹤，才能早期發現治療。

(中時 )