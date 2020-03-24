受新冠肺炎疫情衝擊，民眾不敢出門消費，各行各業受災慘重，桃園市各大商圈業績慘澹，經濟發展局日前邀集桃園市內各大商圈代表，以防疫、紓困、振興三大目標規畫振興方案，三月底起提供商家申請轉型獎勵金，除中央未來紓困方案外，鼓勵業者提前自救。

經發局長郭裕信表示，會議重點除說明中央當前振興規畫外，未來預計針對各商圈合法登記之店家業者，協助店家導入外送、貨運或電商平台嫁接等，提供業者轉型鼓勵金，促進管理升級與擴大可觸及消費群範圍，提高民眾消費意願。

經發局商業發展科表示， 電商及運送平台推廣執行預計3月底公告，每案轉型鼓勵金5000元，額度共100萬元，申請店家需提送相關資格證明文件審查，符合資格之每一店家可獲鼓勵金一次，經發局也會有團隊協助商家轉型升級。

經發局因應疫情推出照亮商圈三補帖，包含補錢（轉型鼓勵金）、補力（累積軟實力）、補量（提升推廣吸量），foodpanda 、UberEats、黑貓GO物車、熊媽媽買菜網等業者加入協助產業振興，政府與民間合力，盼協助商家度過這次難關。

(中時 )