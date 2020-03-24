37歲吳男正在居家檢疫中，昨天下午3點多卻趁隙偷溜外出。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

37歲吳男正在居家檢疫中，昨天下午3點多卻趁隙偷溜外出。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

37歲吳姓男子剛返國依規定進行居家檢疫，孰料竟偷跑出門買東西，桃園警方獲報，調閱監視器掌握行蹤，並透過M-police確認身分，順利在10分鐘內就查獲帶回，將通報衛生局依法開罰。

37歲吳男正在居家檢疫中，昨天下午3點多卻趁隙偷溜外出，桃園警分局警員蘇怡婷、羅元笙及王儷燁接獲通報，穿戴防疫裝備火速趕往現場找人，調閱監視器掌握吳男離開方向，短短10多分鐘就找到人，孰料吳男竟蠻不在乎地表示，自己只是想出去買個飲料，讓員警直搖頭。

警方好言規勸他，強調想買東西可以請親友幫忙，請他14天居家檢疫期不要外出，也告知偷跑出來的「自由」時間，會讓他吃上罰單。警方將他帶返住所後也將他移請市府衛生局裁罰。

桃園分局長黃炳訓呼籲， 當前肺炎疫情嚴峻，全民均應配合政府防疫政策， 做好自我健康管理，應居家檢疫的民眾，請務必遵守相關規定，以維護國人健康，切勿為貪圖個人便利，違反規定擅自外出，桃園分局迄今查獲違反相關防疫規定 12件14人， 請民眾共體時艱，切勿以身試法。

(中時 )