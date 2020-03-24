今下午3時許，新北市新莊區龍安路96號處，路邊地面突然隆起、裂開，範圍約長8公尺、寬3公尺，影響1線道通行，目前區公所及相關單位已派員到場察看，初步研判疑為水管爆裂，詳細狀況仍待進一步釐清。

新莊龍安路面隆起、裂開。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

新莊龍安路疑水管破裂路面爆開水淹馬路。（讀者提供/吳家詮傳真）

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