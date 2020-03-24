新莊龍安路疑水管爆裂 路面隆起水淹馬路 17:182020/03/24 中時 吳亮賢、中時電子報、 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊龍安路面隆起、裂開。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今下午3時許，新北市新莊區龍安路96號處，路邊地面突然隆起、裂開，範圍約長8公尺、寬3公尺，影響1線道通行，目前區公所及相關單位已派員到場察看，初步研判疑為水管爆裂，詳細狀況仍待進一步釐清。 新莊龍安路面隆起、裂開。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) 新莊龍安路疑水管破裂路面爆開水淹馬路。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時 ) #水管 #隆起 #新莊 #新北市 #區公所 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市醫院、護理之家20日起禁止探病 陪病限1人 11:202020/03/20 政治 防疫關鍵期備戰！新北宣布 今起醫院、護理之家禁止探病 15:032020/03/20 生活 新北市市民活動中心 今起暫停開放2周 12:332020/03/20 社會 新北居家檢疫男趴趴走遭罰不繳 執行署扣押存款 12:512020/03/20 社會 侯宣布禁醫院探病 柯P：新北醫院也不多啊 12:392020/03/20 政治 新北市土城傳雙屍命案 疑久病厭世 14:102020/03/20 社會 防疫升級 新北市醫院與護理之家禁止探病 17:042020/03/20 生活 共渡疫災 新北市推5大紓困措施 17:092020/03/24 生活 新北市遙控無人機飛行區 原則開放、例外禁止 15:502020/03/24 生活 侯友宜視察肉品市場防疫工作 確保食品供應不中斷 16:442020/03/24 生活 社會熱門新聞 檢疫男偷跑10分鐘 桃警火速逮人開罰 - 社會 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在 這位法官中籤了 - 社會 快訊》板橋男欲攔計程車 突冒汗昏迷倒地送醫不治 - 社會 老翁倒車「Z」字形暴衝 壓死女騎士繼續撞30餘輛機車 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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