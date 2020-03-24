美國疾病管制與預防中心針對遭新冠病毒傳染船上將近1/5人數而引起全球關注的「鑽石公主」號的調查報告23日出爐，指出自船上乘客與機組人員全數下船後的17日，在船艙仍發現有新冠病毒存在。美媒分析指出，從此可見病毒可長期存活在物體表面，這也就是為什麼若要讓餐廳、酒吧以及體育館等空間重啟運作時必須三思，特別病毒傳播速度現今相當快速。
根據美媒AXIOS報導，這份報告檢測了停留在橫濱港隔離的「鑽石公主」號上存留的病毒，並發現46.5%的確診案例中，在接受檢測時是無發病症狀的，這也一部分解釋了在乘客與機組人員之間遭受病毒的高傳染機率。截至乘客因隔離期滿下船後，當時統計共有3711名乘客與機組人員的「鑽石公主」號，船上共有712名人員遭感染，比例佔19.2，將近1/5。
傳染疾病與流行病學教授史密斯（Tara Smith）對此報告在推特上表示，當時檢測無症狀人們並未接著回報是否最後變成確診，「所以目前在他們仍可能處於病毒的潛伏期」。
史密斯也表示，根據統計模式推測鑽石公主號的疫情顯示，將近17.9%的遭感染者並未演變成確診病狀。他也指出，即使在船艙清空的後17日與船上徹底消毒之前，仍可從船上有症狀與無症狀的乘客身上中發現新冠病毒的核糖核酸，不過核醣核酸的存在並不代表病毒存在。
報導指出，雖然這份資料並不能確定存留在硬體上的病毒，是藉由什麼管道傳播出去，病毒在船上的傳播方式仍須進一步研究。
(中時電子報)
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