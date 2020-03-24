美國疾病管制與預防中心針對遭新冠病毒傳染船上將近1/5人數而引起全球關注的「鑽石公主」號的調查報告23日出爐，指出自船上乘客與機組人員全數下船後的17日，在船艙仍發現有新冠病毒存在。美媒分析指出，從此可見病毒可長期存活在物體表面，這也就是為什麼若要讓餐廳、酒吧以及體育館等空間重啟運作時必須三思，特別病毒傳播速度現今相當快速。

根據美媒AXIOS報導，這份報告檢測了停留在橫濱港隔離的「鑽石公主」號上存留的病毒，並發現46.5%的確診案例中，在接受檢測時是無發病症狀的，這也一部分解釋了在乘客與機組人員之間遭受病毒的高傳染機率。截至乘客因隔離期滿下船後，當時統計共有3711名乘客與機組人員的「鑽石公主」號，船上共有712名人員遭感染，比例佔19.2，將近1/5。

傳染疾病與流行病學教授史密斯（Tara Smith）對此報告在推特上表示，當時檢測無症狀人們並未接著回報是否最後變成確診，「所以目前在他們仍可能處於病毒的潛伏期」。

It does seem like those who weren't showing symptoms can spread live virus, but that's now expected given several other papers out over the few weeks. Again, how much this drives transmission is uncertain, but shows again why distancing & hygiene are key. /fin — Dr. Tara C. Smith (@aetiology) March 24, 2020

史密斯也表示，根據統計模式推測鑽石公主號的疫情顯示，將近17.9%的遭感染者並未演變成確診病狀。他也指出，即使在船艙清空的後17日與船上徹底消毒之前，仍可從船上有症狀與無症狀的乘客身上中發現新冠病毒的核糖核酸，不過核醣核酸的存在並不代表病毒存在。

報導指出，雖然這份資料並不能確定存留在硬體上的病毒，是藉由什麼管道傳播出去，病毒在船上的傳播方式仍須進一步研究。

(中時電子報)