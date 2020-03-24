新冠肺炎疫情在英國大爆發，英國首相強生發出禁令，面對龐大的患者，預計將2012年倫敦奧運許多比賽場館的會展中心（ExCel exhibition ）用來改建為大陸版「方艙醫院」，當時不少項目都是在這裡舉辦，包含了桌球、舉重、拳擊，台灣舉重女將許淑淨遞補獲得金牌。

英國目前確診新冠肺炎的患者已有6650人，335人死亡，原本採取「佛系」防疫措施的英國政府也不得不嚴正以待，英國首相強生宣布為期三周的防疫命令，就是希望能有效控制疫情擴散。

會展中心(ExCel exhibition)在2012年倫敦奧運期間舉辦了桌球、拳擊、跆拳道、擊劍、柔道、舉重與角力等賽事，大陸桌球名將張繼科以及許淑淨都是在這裡稱霸。

根據英國外電報導指出，整個會展中心在改建後可容納4000張病床，短時間可以收容不少確診患者，但長時間的話恐怕還是杯水車薪。

(中時 )