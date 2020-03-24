檢疫旅館房內地毯的部分皆使用養生膠帶覆蓋，以便隨時消毒、清潔。（南科贊美酒店提供／劉秀芬台南傳真）

由於新冠肺炎疫情持續擴大，檢疫旅館需求大增，位於大台南市中心點善化區的新星級酒店「南科贊美酒店」，主動向台南市政府申請加入檢疫旅館行列，挪出一棟獨立建築57房，每間都有獨立空調，wifi等完善設備，積極協助國人抗疫。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，市府積極協調旅館業者提供遊國外返國需隔離檢疫14天的民眾，目前有多家業者提供房間，提供需檢疫民眾預約使用，由市府媒合入住，其中已使用60房，最遠預約日期已到5月9日。除了南科贊美酒店提供的57個房間，包括其他不願曝光民宿、旅館，現共有336房。

台南市府也推出「居家檢疫家人安心住專案」，提供居家檢疫家屬安心休息環境，加入之業者尚陸續增加中，房價依房型不同介於400元至6080元之間，有非常多的特色房型供民眾選擇。

南科贊美酒店總經理郭哲甫表示，台南許多旅館業者僅提供家人入住方案，贊美酒店全力配合政府政策，提供一棟獨立建築為檢疫旅館，讓民眾有個舒適安全的自主隔離檢疫環境。

郭哲甫表示，贊美酒店有兩棟獨立式建築物，一館除了一樓以外做為專屬防疫空間，檢疫的國人與一般旅客分棟分流。一館全館為獨立式空調，避免交互感染的疑慮，入住時由專人由獨立通道帶領。

此外，各樓層皆有加裝監視器，可確保無外人出入，並提供每日不同三餐的主廚特製健康餐盒，有專人定時消毒、測量溫度、送餐、補備品及清運垃圾，讓民眾即使在飯店內也有像在家一樣的感覺。

檢疫旅館每間房間皆有8坪以上，備有第四台及高速wifi等服務，即便是商務客或有開會、視訊需求也能於檢疫期間持續進行，隨時可看到新聞、和外部順暢地通話聯繫。

(中時 )