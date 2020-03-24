新冠肺炎(COVID-19 )持續蔓延，又一名國際知名人物感染。2008年諾貝爾和平獎得主、芬蘭前總統馬丁·阿赫蒂薩里（Martti Ahtisaari）與夫人都被診斷感染新冠肺炎。前總統辦公室表示，雖然兩人都高齡82歲，所幸目前身體狀況還穩定不錯。

辦公室先前在周六報導說，阿赫蒂薩里的夫人艾娃(Eeva)先在病毒測試呈陽性，因此阿赫蒂薩里也進行檢測，也呈現陽性，兩年都送往醫院治療，目前狀況都良好。

阿赫蒂薩里是芬蘭的第10任總統，任期在1994年至2000年。他在2008年獲得諾貝爾和平獎，表彰他在國際衝突的調解努力。

他成立「危機管理計畫」組織(Crisis Management Initiative,簡稱CMI)，該組織曾組織印尼政府與自由亞齊的會談、南蘇丹的部落調解。比較爭議的是一次調解行動，是促進哈馬斯、法塔赫與其他巴勒斯坦團體之間的談判。然而哈馬斯組織被許多國家認定為恐怖份子，使得CMI被批評。

(中時電子報)