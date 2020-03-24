《梨泰院 Class》大結局日前播出引發話題，最後一集竟然二度出現即將在台上映的新片《抓住救命稻草的野獸們》，這部號召包括全度妍、鄭雨盛等大咖演員們集結演出的強片，竟吸引了朴敘俊的「刀疤小弟」在大結尾中也跑去看，引起追劇觀眾好奇，更有人大膽推測該片跟《梨》一樣都呈現社會黑暗現實面，因此才被放入情節裡。

《抓》情節風格雖然與《梨》不同，但電影劇本來自於同名暢銷小說改編，跟暢銷漫畫改編的《梨》劇可以說有異曲同工之妙，電影原著小說出自陸續得過江戶川亂步獎、日本恐怖小說大獎、日本推理作家協會獎的驚悚推理作家曾根圭介之筆，不但獲得讀者好評，更被《極惡對決》的韓國製作團隊越洋爭取翻拍，成為這位日本作家首部被翻拍為電影的長篇小說，一推出便獲得日本 Amazon 4.5 星好評。

新片《抓》在韓國上映首周即獲得票房冠軍，持續5周維持在韓國週票房前5名內，日前兩度出現在《抓》大結局當中，特殊的電影片名還讓網友紛紛表示：「真的有這部啊！」「我還以為這只是黎泰院裡面因為劇情走向隨便取得（的）片名，沒想到真的有上映。」電影27日在台上映。

(中時 )