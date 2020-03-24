新冠肺炎疫情肆虐，澳門宣布25日凌晨起，除了禁止外國人入境外，14天內曾經到過外國的中港台居民也禁止入境，從海外返回的澳門居民則要接受14天的「定點醫學觀察」。澳門特首賀一誠24日表示，會不惜一切成本做好防疫工作，澳門政府正積極尋找酒店作為隔離地點，不過至今仍沒有任何一家博彩企業願意提供酒店綜合體作為指定隔離酒店，令他倍感失望。

賀一誠強調，雖然要尋找適合作醫學觀察的酒店很困難，且租借酒店的費用也高，但因為澳門是密集型城市，若是實施居家隔離，傳播風險高，付出的代價更大，「可能不只是少少的酒店錢。」

賀一誠表示，目前政府正積極尋找酒店作醫學觀察用途，「如非必要，特區政府不會使用法律賦予的權力，徵用酒店作醫學觀察用途。」他也透露在尋找隔離酒店的過程中，對六大博彩企業感到失望，因為至今沒有一間博彩企業願意提供酒店綜合體作為指定隔離酒店，他認為此次疫情除了是對政府的大考外，對六大博彩企業亦然，「博彩企業要負社會責任，並非只在報章宣傳，或送些物資，便是承擔社會責任，而是在社會有問題時如何共同面對和承擔。」

賀一誠表示，他明白使用博彩企業的酒店，會影響店內的餐廳和賭場等運作，但現在要找到適合的指定酒店真的很困難，若政府可以使用有 3000間客房的酒店，也會較為容易管理。對於隔離酒店的的租借，並非白用，全都會給錢，希望六大博彩企業好好思考，「澳門人會『看在眼，記在心』。」

澳門六大博企分別為美高梅、永利、金沙、銀河、新濠及澳博。

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(中時電子報)