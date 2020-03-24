新冠肺炎疫情升溫，全球都關注這個健康議題，全面投入防疫工作。依據多方研究數據顯示，年長者、吸菸者和慢性病患者，感染病毒的機會較高，尤其是吸菸會造成身體免疫功能變差，罹患肺炎的機率也較高，一旦感染，症狀也較為嚴重；在抗疫期間，戒菸的重要性不亞於戴口罩，千萬不可輕忽。

台東馬偕心臟內科醫師趙川磊表示，據統計有急性冠心症病人有一半以上都有吸菸習慣，臨床上看到的情況也是。吸菸會抑制免疫系統，因此對吸菸者來說，儘早戒菸可以提升抵抗力，是阻擋新型冠狀病毒的不二法門。

國民健康署長王英偉表示，對一般民眾來說勤洗手、適時戴口罩，防止病毒入侵是抵抗疫情不二法門，但有吸菸習慣民眾更要下定決心戒菸，努力保持肺部健康，增強抵抗力，戰勝疫情！在戒菸過程如有戒除菸癮之不適症狀，如精神不佳、情緒焦躁時，可善加利用國民健康署提供的2代戒菸服務。

台東馬偕醫院，積極參與2代戒菸治療服務，其中包括了聘請戒菸個案管理師從事戒菸衛教工作，以及醫師取得藥物戒菸治療資格後開立戒菸藥物。目前使用的戒菸藥品，最主要分為「非尼古丁藥物」和「尼古丁製劑」二大方式，它們都可以降低戒菸時的不舒服與想吸菸的慾望，並增加戒菸的成功率。

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(中時 )