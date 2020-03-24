侯友宜向里幹事了解與居家檢疫者的聯繫方式。（王揚傑攝）

目前全國居家檢疫人數以新北市1萬2416人最多，新北市又以板橋區1292人居冠，板橋區公所投注大量人力、物力協助居家檢疫者，新北市長侯友宜今（24）日專程到板橋區公所慰勉辛勞的同仁，除感謝他們這段時間的辛苦，也勉勵大家堅持下去，度過疫情。

侯友宜表示，防疫作為最重要是阻絕於境外，當境外沒辦法阻絕，就要在境內管控，現在境外慢慢少了，但境內居家檢疫的量不斷往上衝，在第一線的夥伴最辛苦，要承擔所有責任，每個居家檢疫的個案，必須動用里幹事、環保單位、衛生所、警政單位等聯合作戰，所有問題都要幫忙解決，例如就醫、急難救助、送餐，甚至環境打掃，都需要第一線的團隊來幫忙，讓居家簡易者能夠得到關心，防止他們趴趴走。

侯友宜說，這段時間真的辛苦大家，每位里幹事最少都負責40件以上，所以特別來給他們加油、打氣，關心他們，一起在關鍵時刻全力作戰，居家簡易者希望能夠共體時艱，把疫情穩定下來。

對於居家簡易者有無擅自偷跑出門，侯友宜表示要用突襲的方式，侯舉例，板橋區就有一些作法，包括與居家檢疫者加line，隨時請居家檢疫者把現場的照片拍回來；另外，一些常常沒辦法聯絡到、臨時沒掌握或是手機信號不足的，就會臨時去做抽檢，到現地了解，會用很多方法去分析，了解居家檢疫者到底有沒有擅自出去，會動用警政、里幹事，甚至大樓管理委員會錄影監視系統的調閱，隨時掌握狀況，防止居家檢疫者惡意趴趴走。

侯友宜說，居家檢疫都是防疫手機，有定位、有簡訊，居家簡易者趴趴走就不帶手機出去，所以希望第一線的同仁不管早、中、晚，在有限的時間內多打幾通電話，多做紀錄，甚至加入line群組能夠接到電話，也要了解是否和定位的手機訊號是一樣。重點是，希望居家簡易者在我們的關心下，能夠互相體諒、包容，自律自重，「顧自己，也顧別人」，大家共體時艱。

(中時 )