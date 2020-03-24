台灣連鎖家具龍頭-詩肯(6195)2019年稅後盈餘1.04億元，年減38.09%，每股盈餘為2.25元，董事會通過每股配發1.8元現金股利，現金殖利率約7.07%，由於1月底大陸爆發新冠肺炎，且台灣及全球疫情也未見和緩趨勢，對於零售消費信心造成的影響難以預估，未來變化還需要持續觀察，保守看待今年營運。

詩肯2019年第4季營收5.65億元，年增31.28%，單季稅後盈餘為5014萬元，年增22.33%，單季每股盈餘為1.09元，累計2019年合併營收達18.29億元，年增7.33%，創歷史新高，由於外有美中貿易戰、內有景氣復甦趨緩、年金改革影響消費意願等因素夾擊，導致台灣營收14.43億元，較2018年減少約15.31%，為獲利衰退的主因，稅後盈餘1.04億元，年減38.09%，每股盈餘為2.25元，公司董事會通過每股配發1.8元現金股息，以今日收盤價25.45元計算，現金殖利率約7.07%。

儘管全球新冠肺炎疫情延燒，以目前情況觀察，家具產業仍有基本需求在，受創程度並不高，相較於同業因物流運輸受阻，詩肯的貨源與庫存都無虞，營運體質佳，抗風險的能力更高，2月營收較去年成長，3月至今的營運也都比去年同期更佳，加上詩肯已具經濟規模，庫存也充足，待疫情平息後，即可在恐慌心態結束的反轉性爆發中獲益。

由於1月底大陸爆發新冠肺炎，台灣及全球疫情目前也未見和緩趨勢，對於零售消費信心造成的影響難以預估，目前雖主要影響在觀光與餐飲，未來變化還需要持續觀察，保守看待今年營運。

詩肯表示，由於消費習慣改變，今年將會推動電子商務發展，銷售平台以官網為主，上半年就會啟動計劃，過去有些消費者對於詩肯品牌的選擇意願不高，最大的原因是由於詩肯門市營造出的氛圍，讓消費者有高價的印象；推動電子商務後，希望在官網上透過公開的產品價格與消費者溝通，改變消費者印象，並搭配如臉書粉絲團、LINE等社群平台，進一步導客至實體門市，對於營收挹注將更有幫助。

(時報資訊)