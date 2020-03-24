北市副市長黃珊珊24日宣布，23日和中央視訊會議討論結果，將招募更多社區防疫人力外；長照機構也嚴格管理，暫停相關人員跨機構支援，也暫停對居家隔離、檢疫者的居家服務；居家隔離、檢疫者的垃圾，由市府單獨清運。

黃珊珊表示，中央希望地方增加社區防疫人力，北市會持續招募鄰長、志工當「防災士」，並將人力需求告訴中央，以申請支援防疫物資；長照機構則會嚴格管理，暫停一般醫事人員、營養師等相關人員跨機構支援，另外居家服務對象若是居家隔離、檢疫者，也暫停服務。

黃珊珊說，按中央規定，居家隔離、檢疫者的垃圾，由民政局發送的垃圾袋來裝，一周收2次，並由環保局單獨清運；至於是否採居家檢疫者住家、其家屬住旅館，北市下周會公告辦法。

她也提到，有人建議中央應開放國民旅遊卡給公務員的家屬，在外住宿旅館，北市也希望再疫情間，平時就可以用此卡使用，還可幫助旅宿業者。

至於紓困方案，黃說，會還沒開完，開完後25日上午會報給市長柯文哲，經柯裁示後再對外公開，不過關於中央紓困的方案細節，她都還在問，例如中央希望對業者的水電費減免，但卻沒說要補貼給地方，類似案子還滿多，她會一一問中央。

(中時 )