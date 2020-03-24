清明連假將至，台中市政府交通局與交通部高速公路局協調，視車流狀況，彈性開放國道1號（豐原至台中路段）路肩時段，3月28日、29日採單一費率再7折，4月2日至4月5日採單一費率及每日0至5時暫停收費；4月1日至4月6日疏運期間，高鐵、台鐵加開列車班次，市府即日起並推出「掃墓接駁專車」，歡迎民眾多加利用。

交通局長葉昭甫表示，4月1日至4月6日交通疏運期間，高鐵公司將加開190班次列車(南下83班、北上107班)，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用，以降低感染風險。

台鐵全線加開各級列車總計166列次，暫停發售親子車廂車票；國道客運業者也將視情形加開班次，以因應返鄉、出遊人潮。

為方便民眾祭祖掃墓，市府民政局即日起至4月5日，於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區；以「坐滿即發車，禁止站立」為原則，僅提供座位、不開放站位，避免車廂擁擠以降低感染風險，守護民眾健康與安全。

此外，4月4日清明節當天，台中市公有無柵欄的停車場及路邊汽、機車收費停車格，暫停收費1天；有柵欄管制平面停車場及立體停車場，仍照常收費。為維護用路人停車權益，交通局於連假期間將加強查察各停車場有無違規收費情事。

各區掃墓專車接駁點、開駛時間及搭乘方式如下：

1.豐原區即日起至4月4日6時至12時，安排9人座及20人座車輛，可於豐原區公所旁育德街(靠豐南國中) 搭乘。

2.后里區即日起至4月4日7時至12時，安排20人座車輛，可於中科管理局停車場(后科南路、聯相公司對面) 搭乘。

3.太平區即日起至4月5日7時至13時，安排20人座車輛可於太平區第一花園公墓管理室旁停車場(山田路12號)搭乘。

4.沙鹿區3月28日至4月4日7時至16時，安排9人座及20人座車輛，可於中山路示範公墓路口(往沙鹿納骨堂方向)搭乘。

5.霧峰區4月4日6時至16時，安排9人座車輛，可於霧峰區中正路144巷巷口(簡易自來水廠旁) 搭乘。

(中時 )