持續追蹤總統蔡英文「論文門」的美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson），由於不滿倫敦大學回覆「蔡英文口試委員名單是個人隱私」，今年2月向英國獨立機關資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）提起申訴。ICO是英國的個資保護專責機關，成員由英國女王任命。近日理查森接獲ICO回覆，ICO表示揭露口委姓名會觸犯個資法，還指出揭露這些訊息會對學生（意指蔡英文）造成某種程度的傷害（damage）與痛苦（distress）。對此網友傻眼表示：這不是此地無銀三百兩嗎？

因為論文門被蔡英文告上法院（但始終未開庭）的旅美教授林環牆，24日在其臉書貼出「英國ICO初步回覆Richardson的申訴」，他並對本報表示「英國ICO的回覆我覺得很有意思」。

林環牆表示，經過大約1個月的內部作業，ICO於英國時間23日由該機關資訊自由訴願組的主導案件官員Cressida Woodall發函，以回覆理查森提起申訴倫敦大學應該揭露蔡英文所謂「博士論文口試」的口試委員。

林環牆詳閱了理查森傳來的回覆函，覺得很有意思。雖然ICO看似也在坦護論文門這個世紀大醜聞，但林環牆卻覺得這個初步回覆「是蔡英文將走入逐漸被解構而崩盤的先兆」。

林環牆整理英國ICO這個回覆內容的幾個重點：

1，這是初步的回覆，也是反映ICO最高主管伊莉沙白．德含（Elizabeth Denham）的決定，理查森如果不接受，可要求進一步審理。

2，ICO同意倫敦大學的作法，認為該大學可拒絕揭露蔡英文的口試委員姓名，理由有5項：

第一，ICO認為，揭露口委姓名會觸犯個人資料保護的相關法律規定。

第二，ICO認為，理查森沒有證據說明倫敦大學的論文口試有長期系統性地脱離常規的問題。

第三，ICO認為，對於口委的揭露，理查森沒有提出足夠迫切的理由。

第四，ICO同意，學生（意指蔡英文）對於論文的明細訊息有一合理的預期，即該訊息不會在FOIA（資訊自由法）的要求下，而被公諸於世。

第五，ICO認為，揭露這些訊息會對學生（意指蔡英文）造成某種程度的傷害（damage）與痛苦（distress）。

林環牆認為ICO這5項理由都不夠有力，特別是第5項更是「此地無銀三百兩」，ICO的答辯也讓大家了解未來法律攻防的一些「眉角」。他並盛讚理查森了不起的成就，相信理查森會繼續申訴到底。

(旺報 )