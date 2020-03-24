韓國「N號房」事件嫌犯誘逼少女虐待甚至直播侵犯，再和會員收取費用賺取暴利，隨著主嫌「博士」身分長相被公開後，他的社群帳號也被起底，被發現他追蹤了許多女偶像及AV女優，當中出身女團MOMOLAND的妍雨也是他的追縱對象之一，她直接封鎖對方帳號並寫出「不怕屎臭是嫌髒」。

韓國媒體公開N號房的主嫌「博士」本名與長相正面照。（圖／翻攝自SBS youtube）

由於23日韓國媒體SBS《8點新聞》，公開了N號房主嫌博士的身分，不少人也開始起底他的過往和私下活動，發現了他的社群軟體追蹤了不少正妹的帳號，當中包含女偶像與AV女優。

被博士追蹤的女偶像之一的前MOMOLAND成員妍雨，收到了粉絲的私訊，寫出「N號房的博士身份公開了，想告訴妍雨，趙主賓（音，조주빈）這個人關注你的IG。」隨後，妍雨也回應：「不用擔心，已經封鎖了。不是因為害怕糞便而躲開，是因為髒躲開，大家也要小心。」。

前MOMOLAND成員妍雨秒封鎖對方帳號，並回應「不怕屎臭是嫌髒」。（圖／翻攝自妍雨IG）

網友也發現3個月前趙姓主嫌才到公益團體去當義工，去年11月，還有媒體對他進行過採訪。他表示︰「因為受到很多人的幫助，所以我也想幫助別人。因此就在退伍後開始志願者活動了。在保育院裡與孩子們成為哥哥弟弟、哥哥妹妹，讓我非常開心。今後我也想把志願活動當做我人生的一部份做下去。」現在看來讓人相當訝異。

(中時電子報)