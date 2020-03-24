行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成（左二）、民進黨立委邱志偉（右）到綠環館會勘，會議室內的桌子狀況良好。（林瑞益攝）

行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成（左）、民進黨立委邱志偉（中）等人參加座談會，研究綠環館的未來。（林瑞益攝）

民進黨立委邱志偉與行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成等人24日對岡山區綠環館議題舉行座談會與會勘，邱志偉希望綠環館的活化要本於該館使用目的，不要廉價地變成外籍移工的宿舍，希望遷建為岡山區行政中心，方便民眾辦公。吳澤成說，不要為了活化而活化，該通盤檢討。與會的經發局副局長高鎮遠表示，要成為岡山區行政中心，非經發局的權責。

邱志偉、吳澤成、台電、環保署、經濟部、高雄市政府經發局等代表24日上午出席座談會。邱志偉表示，他此前已經會勘過綠環館3次，每次經過綠環館都覺得很心痛，為何花了大筆經費蓋的綠環館，卻5年就閒置。許多辦公室的桌椅狀況良好，卻被閒置多年。

吳澤成在開會中提出，大家不要設限，綠環館可以變更用途，但不要為了活化綠環館而去進行活化，這樣只是徒增風險，要回歸綠環館當初的使用目的。

邱志偉、吳澤成等人在座談後到綠環館會勘，該館目前有一些廠商進駐，儘管有些設備、地板老舊，但會議室內的桌子狀況良好，也有電梯。有人建議，可以租給公司行號開會使用。

岡山區長黃忠中受訪表示，區公所的設立要考慮目前與未來服務民眾的人口數，若要將區公所設立在本洲工業區內，得再商榷是否合適。此前，高市岡山區第87期市地重劃開發案已經施作，高市府曾經研議要將區公所遷到該處，帶動南岡山的發展。

高市府經發局傍晚回應，對於邱志偉的建議，尚在評估中。

(旺報 )