華醫湖（仁德滯洪池）湖畔種滿近百株花旗木，近來也紛紛綻放美麗花朵，美不勝收。(曹婷婷攝)

花旗木美麗身影吸引民眾。(曹婷婷攝)

花旗木盛開時節，中華醫事科技大學認養的華醫湖（仁德滯洪池）湖畔種滿近百株花旗木，近來也紛紛綻放美麗花朵，美不勝收，吸引聞風而至的民眾到湖畔賞花拍照。

中華醫事科大校長曾信超置身花叢間，巧扮網紅，拍起影片沿途導覽華醫湖畔的花旗木步道。曾信超表示，中華醫大於2015年認養仁德滯洪池，並與水利署等相關單位合作，沿著環湖道路種植千株紅花風鈴木，另有一條300公尺的湖畔道路則栽植100多株花旗木，打造華醫湖成為師生休閒散步的後花園，當初就是期盼能為台南創造另一個賞花休憩據點。

曾信超說，受連續幾次颱風淹水影響，紅花風鈴木種植至今開花較為零散，倒是花旗木「很給面子」，每年的3、4月間桃紅色花朵綻滿枝椏，目前湖畔的花旗木也綻放美麗花朵，盛情迎接賞花人士。

受新冠肺炎疫情影響，許多室內活動暫停，戶外空曠地點曬曬太陽兼賞花，讓不少民眾透透氣，華醫湖畔的花旗木也吸引民眾聞風而來，賞花、散步、拍照，留下美麗倩影。

中華醫大表示，正值防疫期間校園管制進出，提醒民眾要到華醫湖賞花須從民安路橋邊小路轉入或改由仁德交流道旁的堤岸道路進入仁德滯洪池。俗稱泰國櫻花的花旗木，花朵桃紅略帶清香，隨風飄落時有如下桃花雨，又被稱為桃紅陣雨樹，花期為每年3、4月間，長達一個半月，民眾務必把握賞花良機。

(中時 )