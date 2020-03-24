繼國際精品集團LVMH旗下化妝品品牌、Kering（開雲集團）旗下Gucci等，以及Prada等均將投入做口罩，快時尚H&M集團亦在24日宣佈，將生產個人防護設備，包括口罩、防護衣與手套等，提供醫院對抗新冠肺炎。

H&M指出，為了進一步幫助對抗正在全球蔓延的新冠肺炎COVID-19疫情，H&M集團正快速安排其供應鏈進行個人防護設備的生產，以免費提供給醫院和醫療工作者。

同時H&M集團將運用其供應鏈方面的資源，包括廣大的採購業務和物流能力，以加快個人防護設備的交付。H&M集團在全球的各個供應鏈團隊，正在努力開展工作，來幫助世界各地的國家和群體一起對抗疫情。

H&M集團首席執行長Helena Helmersson與歐盟進行聯繫，在了解需求後，並提出協助建議。之後H&M集團便立即開始準備，生產醫療服務工作者所需的個人防護設備。H&M集團永續發展負責人Anna Gedda表示，新冠病毒對每個人都造成巨大的影響，與許多其它機構一樣，H&M集團也正在竭盡所能地應對此特殊情況，這是集團能幫助大家共同應對疫情的第一步「我們都在同一個大環境下，必須團結在一起共抗疫情！」

(工商 )