繼可成（2474）動用公司成立以來的庫藏股之後，應華精密（5392）董事會決議，啟動庫藏股機制，買回自家股票2,000張，機殼廠已有兩家廠商加入救市行列。

應華自即日起至5月22日為止，買回自家股票2,000張，此為應華今年第一度動用庫藏股，買回區間價位為15～35元，買回股份將轉讓給員工，預計買回股數估占公司已發行股數1.2％，買回金額上限為38.44億元。

適逢應華轉型期，儘管轉型進度符合預期，但是受到大盤系統性風險衝擊，應華股價也下挫至波段低點，23日股價一度跌至16元，自3月以來累計的波段跌幅達45％，24日僅收在17.8元。

由於上市櫃公司股票跌幅之大，股價腰斬的比比皆是，隨著加權指數跌破十年線，啟動庫藏股的電子廠愈來愈多，金屬機殼產業已有可成率先買回自家股票，規劃買回張數高達2.5萬張，可成24日股價收在191.5元，上漲5.22％。

(工商 )